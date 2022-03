Suri Cruise, 15 anni, e Katie Holmes: due gocce d’acqua. Su diverse testate web statunitensi sono apparse alcune foto della 15enne figlia della Holmes e del suo ex marito Tom Cruise mentre porta a spasso il cagnolino. E nulla, è accaduto il finimondo. Perché chiunque ha memoria nientemeno che di Dawson’s Creek, una delle serie tardo anni novanta più celebri, ha rivisto nelle espressioni del viso, nello sguardo e nel sorriso di Suri quelle di mamma Katie. Come scrive Hollywoodlife.com: “Quando Suri non è fuori da sola o con gli amici, viene spesso vista con sua madre. La coppia madre-figlia è stata vista diverse volte l’anno scorso, quando insieme mentre facevano shopping o andavano a prendere un caffè. Sono momenti importanti che aiutano a mostrare il loro forte legame che è stato molto evidente per tutta la vita di Suri durante la crescita”. “Sono una vera squadra, tra loro c’è una sintonia pazzesca. Quando una è triste e stressata l’altra è dolce e comprensiva, e viceversa”, ha spiegato mesi fa una fonte segreta a Us Weekly. Il feeling madre-figlia si è accentuato proprio dopo la separazione della Holmes da Cruise causata da tutto l’armamentario ingombrante targato Scientology dell’ex. Era il 2012 e Katie e Suri – all’epoca cinquenne – si sono trasferite da Los Angeles a New York, anche perché in diverse occasioni la Holmes ha affermato di aver avuto paura che Cruise volesse tenere inopinatamente con sé la figlia. Holmes ha poi ottenuto l’affido esclusivo della ragazza che oggi passeggia felice tra le strade newyorchesi di Soho. Dopo il matrimonio in pezzi con Cruise, la Holmes si è fidanzata con l’attore Jamie Foxx per diversi anni e tra il 2020 1 2021 ha avuto una breve relazione con lo chef Emilio Vitolo.