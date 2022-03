“Gli ucraini sono persone orgogliose che difendono sempre la loro terra e non ne concederanno all’invasore un solo pezzo. Abbiamo già raggiunto una svolta strategica. Siamo sulla strada per la vittoria. Ma dobbiamo avere ancora pazienza ed energia”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook.

“Ieri c’è stato un incontro molto importante dei leader Ue – ha aggiunto il presidente ucraino – Sappiamo cosa hanno detto, chi è intervenuto, chi ci ha sostenuto, chi è stato in silenzio e chi ha cercato di rendere la formulazione insufficiente per l’Ucraina: abbiamo bisogno di più forza. Non è quello che ci aspettiamo”.