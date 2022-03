Roxolana è incinta e con le sue sorelle è fuggita da Leopoli con i bambini, lasciando i mariti in Ucraina per combattere e difendere la loro nazione. È stata accolta all’hotel Capitol di Ostia, dove nei prossimi giorni arriveranno altri rifugiati di guerra. “Putin va dicendo che vuole difendere l’Ucraina, ma noi non abbiamo bisogno – spiega – Eravamo un Paese felice”. Raccontando dei primi bombardamenti del 24 febbraio, Roxolana dice che sono stati “spaventosi”. Insieme al marito viveva a Kiev, poi sono fuggiti verso Leopoli dai parenti, quindi in Italia.