Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 22:05

“Trump tratta l’invio in Congo di oltre mille afghani: tra loro ci sono 400 bimbi”

di Redazione Esteri
La notizia pubblicata dal New York Times. Si tratta di persone che hanno sostenuto lo sforzo Usa nella guerra contro i talebani. In alternativa, pare gli sia stato offerto di tornare a casa, costretti a una vita sotto il dominio dei fondamentalisti
“Trump tratta l’invio in Congo di oltre mille afghani: tra loro ci sono 400 bimbi”
Icona dei commenti Commenti

Le opzioni a cui sta pensando l’amministrazione di Donald Trump sono due: o tornare a casa a una vita sotto il dominio dei talebani e l’invio in Congo, un Paese che sta affrontando una delle peggiori crisi umanitarie al mondo. Dopo aver sospeso il programma americano di reinsediamento per gli afghani che avevano sostenuto lo sforzo bellico Usa, il capo della Casa Bianca è in trattative per inviarne fino a 1.100 nella Repubblica democratica del Congo, inclusi 400 bambini. Una destinazione tra le più infauste sul pianeta.

Secondo il New York Times, il gruppo comprende interpreti per le forze armate statunitensi, ex membri delle forze per le operazioni speciali afghane e familiari di militari americani. Gli afghani vivono in un limbo in Qatar da più di un anno, dopo essere stati evacuati dagli Stati Uniti per la loro sicurezza in quanto avevano sostenuto le forze americane durante la guerra contro i talebani, iniziata nel 2001.

Shawn VanDiver, presidente del gruppo umanitario AfghanEvac, ha riferito di essere stato informato del piano relativo al Congo da funzionari del Dipartimento di Stato, aggiungendo che agli afghani sarebbe offerta anche la possibilità di tornare a casa. In un regime che, sapendo che hanno collaborato con le forze Usa, non gli lascerebbe via di scampo.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione