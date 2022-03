Chi sono e cosa fanno le mogli milionarie degli oligarchi russi: il destino dei loro patrimoni legato alle sanzioni, ma c’è chi ci guadagna

Da noi, con i loro costosissimi yacht arrivano in Sardegna, in Liguria, Toscana. Hanno mega proprietà nei posti più belli ed esclusivi della penisola. Gli oligarchi russi, principali sostenitori del governo autocratico di Vladimir Putin, sono ora al centro della sanzione imposte dalla Ue sui loro patrimoni milionari. Per ora sono ventisei quelli colpiti con il sequestro di beni dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Ma il loro mondo di lusso brillante si estende anche all’entourage familiare. Alle mogli che vestono le griffe più esclusive e viaggiano ingioiellate. Che persino in mezzo alla neve hanno il trucco. Un finto acqua e sapone che richiede un certo impegno già al mattino. Mentre la guerra va avanti. Chi sono le donne, ex o attuali, dei milionari russi? E come stanno vivendo questa nuova situazione in Europa? La lista è lunga. Comprende ovviamente molte modelle. Perché, e lo scriviamo oggi 8 marzo, il canone di bellezza da copertina in certi ambienti è ancora considerato un valore imprescindibile.