Blanco, Matteo Berrettini ma anche Alessandro Marinella, erede dell’iconico marchio napoletano di cravatte, e ancora giovani imprenditrici nel settore digital o della sostenibilità ambientale, come Chiara Marconi. Anche quest’anno Forbes ha voluto premiare e segnalare “la meglio gioventù” italiana Under 30, «ragazzi che, con le loro idee visionarie, stanno contribuendo a rivoluzionare il nostro modo di vivere, di lavorare, di divertirci e di mangiare». Un trionfo di talenti, molti dei quali ancora poco conosciuti al grande pubblico eppure già determinati nei loro settori di competenza, dall’imprenditoria alla scienza, passando per il food e le start up.

Partiamo dai più celebri. Come Matteo Berrettini, tra i più forti tennisti italiani di tutti i tempi nonché l’unico ad aver disputato la finale del torneo di Wimbledon: il 2021 è stato l’anno della consacrazione, il 2022 è lastricato di grandi attese e successi. Sul fronte dello showbiz, spicca Filippo Scotti, protagonista di È stata la mano di Dio, di Paolo Sorrentino: è lui uno degli attori emergenti più richiesti del momento. Nella lista degli Under30 di Forbes non poteva non esserci il fenomeno Blanco, star sbanca-classifiche che dopo aver vinto Sanremo 2022 si prepara, sempre in coppia con Mahmood, a conquistare il podio dell’Eurovision Song Contest, il 14 maggio a Torino.

Tra i nomi da tenere d’occhio ci sono quelli di Bianca Arrighini e Livia Viganò, fondatrici della media company Factanza, che tutti i giorni divulga via social informazioni e aggiornamenti sull’attualità: in pochi anni hanno già sfondato quota 374mila seguaci solo su Instagram. Tra i giovanissimi, ecco Arianna Pozzi, 18 anni, che tre anni fa ha fondato la startup fashion-tech Gaia My Friend: grazie all’intelligenza emozionale, l’app «entra in empatia con l’utente dando consigli di stile». Restando sul fronte fashion, tra gli Under30 di Forbes c’è Alessandro Marinella, 26enne erede della storica sartoria napoletana E. Marinella, marchio simbolo dell’artigianalità italiana. «La cosa per cui mi ritengo più fortunato è poter portare avanti un’azienda basata su valori umani e tanta tradizione. Una tradizione che va preservata, ma adattata ai tempi affinché possa passare di generazione in generazione», ha spiegato a Forbes.

Tra i giovani imprenditori, da segnalare Camilla Colucci, cofondatrice di Circularity, «piattaforma di simbiosi industriale che integra in un sistema completo tutti gli attori coinvolti nell’economia circolare», e Andrea Saliola e Pier Paolo Ceccaranelli di Pixies, startup hi-tech che sviluppa un sistema di raccolta e differenziazione dei rifiuti sfruttando la robotica mobile. Non mancano poi due giovani che si sono distinti nel settore food: Gabriele Bianchi (già miglior cameriere d’Italia sotto i 30 anni nel 2019), che si è imposto come influencer nel mondo della sala e dell’accoglienza, raccontando l’altro lato di un ristorante”. Poi c’è Andrea Lippolis, 29 anni, creatore di Feat Food, un servizio di consegna piatti sani sulla base del fabbisogno nutrizionale dell’utente, calcolato attraverso un algoritmo. Tanto talento, tutto italiano.