Per Aurora Ramazzotti, si sa, non ci sono tabù. Neanche (anzi, soprattutto) quando si tratta di interagire con i suoi follower, più di 2.3 milioni su Instagram. Proprio sulla piattaforma, come riportato da TgCom24, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha recentemente mostrato alcuni regali ricevuti tra cui un sex toy: “Lo sapete, la vostra influencer di vibratori è qui“, ha detto la 25enne. Non è la prima volta che Aurora parla sui social di sesso e oggetti erotici. Spesso, anzi, è la protagonista di una rubrica social in cui parla di questi argomenti senza filtri: alle domande, per qualcuno ‘piccanti’, Ramazzotti risponde con nonchalance.