Sugli spalti per vedere Roma-Atalanta, ieri 5 marzo, non solo Francesco Totti (e Noemi Bocchi “a debita distanza”), ma anche Claudia Gerini. L’attrice romana, 50 anni, ha assistito al match in cui la squadra giallorossa ha sconfitto i bergamaschi 1-0. A fine partita, mentre si stava avviando verso l’uscita, qualcuno le ha detto, con accento romano: “Forza Roma! Bella de’ casa”. A quel punto lei ha alzato il maglione e ha mostrato la maglietta dei giallorossi, scoppiando poi a ridere. “Grande”, ha commentato qualcun altro in sottofondo, come si nota ascoltando il video pubblicato dalla pagina Instagram Forzaromainfo. “Grande Claudia!”, “Sto volando”, “Brava e giallorossa”, alcuni dei commenti sotto alla clip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Forzaroma.info (@forzaromainfo)