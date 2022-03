Tracy Eboigbodin è la vincitrice dell’undicesima edizione di Masterchef Italia. La “leonessa”, come l’ha sempre chiamata il giudice Giorgio Locatelli ha trionfato con un menù in quattro portate che univa la tradizione della cucina italiana ai sapori della sua terra natale, la Nigeria. Ventotto anni, nata appunto in Nigeria e cameriera di sala in provincia di Verona, Tracy è una ragazza molto legata alle proprie origini da cui spesso ha tratto ispirazione in cucina: così ha battuto gli altri finalisti Carmine, Christian e Lia nella finale del programma andata in onda giovedì 3 marzo alle 21.15 su Sky Uno.

Una sfida combattuta a colpi di talento e di creatività ai fornelli, tra ospiti illustri e cucine stellate, con un percorso ricco di colpi di scena. I tre giudici – Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli – hanno prima selezionato e poi valutato venti aspiranti chef, fino ad arrivare a decretare la vittoria di Tracy Eboigbodin: in palio, oltre al titolo di 11° MasterChef, anche 100.000 euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette e di accedere a un prestigioso corso di alta formazione presso Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana.