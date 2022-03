Fiocco azzurro per Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart. La coppia di attori ha annunciato la nascita del suo terzogenito, venuto al mondo lunedì 28 febbraio nella clinica romana Casa di Cura Santa Famiglia, la stessa dove erano nati gli altri due bimbi della coppia, Ettore, che oggi ha 11 anni e Ian di 3. L’annuncio è arrivato tramite l’account Facebook di lei, dove oggi è stata pubblicata una foto dei due genitori con un cuoricino e la scritta: “Benvenuto piccolo“.

“Il piccolo e la mamma stanno bene“, sottolineano dalla struttura sanitaria. “Per noi è stato un gradito ritorno di Ilaria Spada dopo i precedenti due parti nella nostra struttura, e siamo felici di vedere confermata la sua fiducia in un momento così bello e importante della sua vita, noi facciamo il massimo per renderlo speciale”.

Insieme da oltre 12 anni, Ilaria e Kim si sono conosciuti grazie alla comune amica Caterina Balivo. Entrambi molto riservati sulla loro vita privata, si sono sposati nel 2019 poco prima della nascita del secondo bambino: in una recente intervista a Vanity Fair, l’attrice spiegava che fino a poco tempo fa era convinta di non essere portata per la maternità. “Pensavo di non essere brava con i bambini, mi spaventano“, aveva confidato. Massimo riserbo, al momento, sul nome del bimbo.