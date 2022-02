Manifestazioni a Minsk, in Bielorussia, contro la guerra in Ucraina e per protestare contro il coinvolgimento della Bielorussia e del regime di Lukashenko nel conflitto militare. Alcuni video delle iniziative sono stati postati su Twitter da Sviatlana Tsikhanouskaya, leader dell’opposizione bielorussa. “La gente in tutta la Bielorussia grida ‘no alla guerra’. Non vogliono essere complici dell’invasione russa dell’Ucraina. Non vogliono che i nostri missili lanciati attacchino i nostri vicini”. Secondo l’ex ministro della Difesa ucraino, Andriy Zagorodnyuk, è molto probabile che Minsk si unisca alla Russia nella guerra contro il suo Paese. Lo riporta il Guardian. “Da parte russa, ci sono informazioni su truppe aviotrasportate della Repubblica di Bielorussia caricate sugli aerei per entrare in Ucraina”, ha detto Zagorodnyuk