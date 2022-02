La torta con gli auguri per San Valentino, il bacio appassionato allo stadio dopo il gol del Monza, la passeggiata mano nella mano in riva al lago nel centro di Lecco: Silvio Berlusconi e Marta Fascina sono più innamorati che mai e si godono la vita da “piccioncini”. Tanto che arrivano le voci di un possibile matrimonio. A rilanciarle è il quotidiano Libero, ripreso poi anche da Open: si parla di un “annuncio imminente” e di una “resistenza da parte dei figli di Veronica Lario”. L’attenzione si è subito concentrata sul tema dell’eredità milionaria di Silvio Berlusconi: i due già convivono, ma la convivenza non comporta diritti di successione, al contrario del matrimonio.

Se l’indiscrezione dovesse trovare conferme ufficiali, si tratterebbero delle terze nozze per l’ex Cavaliere 85enne, dopo quelli con Carla Dall’Oglio e con Veronica Lario, appunto. Silvio Berlusconi e Marta Fascina, deputata 32enne di Forza Italia, si frequentano ormai da un paio d’anni: le prime foto insieme risalgono all’agosto del 2020, durante le vacanze in Sardegna. Il loro è un rapporto ormai conclamato nonostante tendano a mantenere riservatezza sul rapporto di coppia, fatta eccezione per qualche foto più ‘intima’ (poi prontamente cancellata) postata sul profilo social da Fascina.