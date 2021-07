Dopo che le voci molto pessimistiche sulle sue condizioni di salute circolate lo scorso maggio, durante il suo ricovero al San Raffaele, Silvio Berlusconi “è tornato”. Ha superato le complicanze del Covid e di una brutta gastroenterite ed è rientrato a casa pronto, ha fatto sapere, a lavorare da lì. “Un leone”, lo ha definito Antonio Tajani. E dopo un lungo silenzio, Berlusconi ha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale pubblicata in data 2 giugno. Da lì, diverse telefonate anche in occasione del lancio della campagna elettorale di Forza Italia per le amministrative di Milano e per ribadire al Corriere della Sera che la sua proposta “di partito unico è rivolta sia a Matteo Salvini che a Giorgia Meloni e alle altre forze di centrodestra”. Telefonate. Ora spunta una foto. Come riportato da Open, la fidanzata Marta Fascina ha postato sui social un’immagine dell’ex cavaliere a letto. Lo ha fatto in una Instagram story, rimossa quasi subito. Non abbastanza in fretta però: qualcuno l’ha catturata e l’immagine ha cominciato a fare il giro dei social.