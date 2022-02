Alla fine anche Alex Belli ha dovuto dire addio al Grande Fratello Vip6. Durante la puntata di ieri 21 febbraio, l’attore di CentoVetrine ha dovuto lasciare la Casa di Cinecittà, dove si trovava in veste di ospite. Prima di uscire, però, ha voluto salutare la moglie Delia Duran, invitandola a seguirlo. “Hai fatto il primo passo di venire qui a riconquistarmi”, ha detto la showgirl sudamericana per poi scegliere di rimanere in gioco (tra l’altro è anche una delle finaliste). “Rimango per me, il resto lo sistemiamo fuori dal programma. Lo sai che io ti amo, però ci vuole del tempo”, ha aggiunto lei.

Poi Alfonso Signorini ha annunciato agli altri compagni la notizia dell’addio di Belli e ha domandato a Soleil Sorge se desiderasse salutarlo: “Assolutamente no, non ne ho piacere. Anzi vorrei anche dire una cosa”, ha risposto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Poi si è sfogata: “Alex è venuto qui dentro non per recuperare il suo matrimonio, ma per cercare di farmi esporre e far ammettere in qualche modo il mio amore per lui. C’è stato un momento di confusione tra di noi. L’amore si dà con intenzione, si dicono delle cose con un certo tipo di peso”.

A quel punto Belli è tornato improvvisamente in salone, Soleil non si è neanche alzata per salutarlo, solo un veloce ‘Ciao’. “C’era ancora tanto da risolvere, speravo di avere qualche giorno in più“, ha detto Belli guardando in camera. Allora il padrone di casa lo ha rassicurato: “Sarai in studio qui da me, sarai ancora preso da tremila dinamiche. Ti aspettano tante belle cose”. Infine l’attore ha stretto le mani a Katia Ricciarelli, che di recente si era scagliata contro di lui: “Mi dispiace, avremo modo di chiarire fuori”, ha concluso Belli.