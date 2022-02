Dopo il successo come ballerino a “Ballando con le stelle”, dove si è classificato al quinto posto, Federico Fashion Style è tornato a far volteggiare forbici e spazzole a “Il Salone delle meraviglie”, produzione Pesci Combattenti per Discovery Italia. In onda in prima tv su Real Time ogni martedì alle 22.40 con due episodi a settimana. L’hair stylist più famoso della tv sarà ospite venerdì 18 febbraio al talk Programma dalle ore 18 con Claudia Rossi e Andrea Conti, in diretta streaming su YouTube e Facebook de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine.it

Tra le novità della quinta stagione de “Il Salone delle meraviglie” l’ambientazione: il nuovo salone che Federico ha inaugurato a Napoli con i fastosi festeggiamenti. Tra pieghe, nuvole di lacca, colorazioni ultra-contemporanee frutto di “tecniche” innovative e sempre più estrose, e le mille storie quotidiane che si intrecciano tra le varie postazioni, al Salone non c’è un attimo di sosta. Federico nel frattempo ha attuato il trasferimento del suo storico salone in una nuova sede, più grande nella sua Anzio.