Belen Rodriguez si racconta a cuore aperto con Silvia Toffanin. La showgirl argentina, fresca di debutto alla conduzione de Le Iene, sarà ospite del salotto di Canale 5 nella puntata di Verissimo che andrà in onda domenica 20 febbraio. Nel corso della lunga intervista, ha replicato alle critiche – spesso sfociare in attacchi d’odio sul web – che le sono state mosse sui presunti “ritocchini” estetici a cui si sarebbe sottoposta e poi ha parlato apertamente della rottura con l’hair stylist Antonino Spinalbese.

“Con la mia faccia faccio quello che voglio. Pensano che io vada a lavorare e invece di tornare a casa passi dal chirurgo plastico. Le critiche all’inizio mi danno fastidio, poi me le lascio scivolare addosso”, ha detto Belen. “Non capisco come sui social si possa dare diritto di parola a queste persone, ci vorrebbero delle leggi”. Quindi, sulla sua vita sentimentale ha chiarito: “Con Antonino ci conoscevamo poco, ma io ero molto presa altrimenti non ci avrei mai fatto un figlio con lui. Oggi sto bene. Al momento sono fidanzata con i miei gatti. Vivere da soli è più semplice. Per tanti anni sono stata sempre l’eterna fidanzata di qualcun altro: sono stati sempre lunghi periodi in cui mi lasciavo e mi riprendevo. So che sono una pasticciona, ma la mia non è leggerezza, è che spesso pecco di entusiasmo”.

“Il fatto – ha spiegato poi la showgirl – è che le favole che ci hanno raccontato da bambine ci hanno rovinate: l’attesa del principe azzurro diventa l’unico motivo di vita. Senza di lui non significhiamo nulla e poi lui, quando se ne va, cosa ci rimane? Non è facile essere madri con due figli di genitori diversi. Ho voluto crederci per una seconda volta e ne ho pagato le conseguenze. Ho sofferto tantissimo per entrambe le separazioni. Avrei voluto una famiglia con lo stesso uomo, ma sono felice lo stesso. A Luna Marì racconterò la favola di Cenerentola rivisitata, magari con lei che si apre un’impresa di pulizie. E le dirò che il principe azzurro non esiste, né la principessa delle favole. Nessuno è perfetto”, ha concluso Belen Rodriguez.