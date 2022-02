Javier Bardem ha vinto il premio Goya come miglior attore per la sua interpretazione in “Il capo perfetto” di Fernando León de Aranoa e sul palco del prestigioso premio ha voluto fare una dedica speciale alla moglie, Penelope Cruz, ai figli e alla madre, Pilar Bardem, deceduta a luglio dello scorso anno. “Voglio dedicare questo premio a Penelope, che è la donna che amo, celebro, rispetto e ammiro tutti i giorni. Ti amo molto”, ha detto l’attore che ha poi ringraziato il resto della famiglia.