È passata ormai una settimana dalla fine di Sanremo 2022 e a disfare le valigie in casa di Giovanna Civitillo e Amadeus, ci ha pensato la showgirl. Parola della 44enne che, intervistata dalle pagine di Repubblica ha svelato alcuni retroscena sia sulla kermesse che sulla vita della coppia. Seduta sempre in prima fila durante le cinque serate all’Ariston, Civitillo ha fatto parlare di sé anche per i suoi splendidi outfit. Tra questi il vestito giallo indossato la prima sera sul quale non sono mancate battute anche da parte di Fiorello.

Il motivo della scelta del colore, però, è tutt’altro che da sottovalutare: “Era un messaggio – spiega a Repubblica – per lui (Amadeus ndr.). Amiamo le mimose e i girasoli, poi lui è daltonico…”. Nessuna volontà di risaltare, dunque, ma una scelta fatta per amore del conduttore del Festival e per motivi, potremmo dire, quasi “medici”. “Dalla platea – prosegue Giovanna Civitillo – abbiamo dato un messaggio, il valore della famiglia. Anche Blanco quando ha vinto è corso dai genitori. C’erano i genitori di Ama. I miei sono a Milano adesso, José adora i nonni”.

Nella lunga intervista, la showgirl ha anche parlato del matrimonio. “Siamo gelosi entrambi, ma la mia è una gelosia razionale, non sono il tipo da scenate – risponde – Se qualcosa mi infastidisce lo faccio notare, ma siamo molto complici“. Il profilo di coppia? “Ama non è social, non ha Twitter, non ha Facebook e neanche io, per evitare gli hater – spiega – Quando è nato il fenomeno Instagram mi chiedevano ‘mi fai un tag?’, così è nato Giovanna Civitillo e Amadeus”. Nonostante Amadeus lavori a Roma, la coppia vive a Milano: “Viene su il venerdì sera o il sabato e riparte il martedì. Non è complicato”.

Civitillo quindi ripercorre il momento del loro incontro all’Eredità, nel 2002, descrivendo Amadeus come “un grande amore” che “ci ha travolto”. L’augurio per il marito è “di stare bene” perché “la salute è la prima cosa” e poi “di fare quello che gli piace”. “Sono forte grazie a lui, ho imparato a indossare un impermeabile e a farmi scivolare le cose”.

Sull’ipotesi quarto Sanremo, la showgirl non si sbilancia: “Da un lato gli direi di fermarsi per recuperare le energie; dall’altro mi piacerebbe rivederlo sul palco dell’Ariston. Deciderà lui. Il Covid lo terrorizzava, si era incollato la mascherina sul viso”.

I due torneranno insieme sulla Rai per condurre dal 19 febbraio Affari tuoi – Formato Famiglia.