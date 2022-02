San Valentino è alle porte, il clima mite di questi giorni ci fa già pensare alla primavera e l’allentamento delle restrizioni anti-Covid ci spinge a voler tornare alla vita “di prima”. Ecco allora qualche idea per dare una svolta al vostro 14 febbraio.

– Grande classico ma non per questo banale: un mazzo di fiori. Ci sono le creazioni di Colvin, con ordine online e consegna in tempi rapidi (dai 10 euro ai 50). Oppure vi consigliamo le magnifiche composizioni di PotaFiori, il ritrovo milanese che unisce cucina e, appunto, fiori: dal mazzo nello stivale da giardinaggio a quello avvolto come un “sushi”. Prezzi dai 25 agli 80 euro.

– Sempre per andare sul sicuro, i buoni per esperienze esclusive sono una garanzia: dal biglietto per assistere dal vivo a un evento sportivo (che sia calcio, tennis o qualsiasi altro sport) al voucher per prendere parte alla prossima vendemmia o alla raccolta delle mele (da 20 euro); dal trattamento di bellezza per viso e corpo (dai 70 euro) al lancio con il parapendio, anche in coppia (120 euro circa); alla prova di pilotaggio di un aliante (sui 170 auro) fino al volo in mongolfiera (dai 200 euro in su), magari abbinato a un weekend in Cappadocia

-A proposito di weekend, i viaggi sono generalmente cosa sempre ben gradita: dalle più classiche visite nelle città d’arte alle terme, passando per soggiorni più particolari. A tal proposito, perché non puntare sugli accessori, come il portabici posteriore in alluminio Tweak 3 della Althura (200 euro circa su Amazon): si adatta a tutti i portelloni standard, si monta senza attrezzi e può portare fino a 3 bici. Così si potrà organizzare anche all’ultimo minuto una gita nella natura.

-Restando in tema viaggi ed esperienze uniche, visto anche che l’estate è alle porte, perché non fare un pensierino alla tenda da montare sul tetto dell’auto? Può ospitare fino a tre persone, si monta senza bisogno di attrezzi ed è dotata di lucernari per consentirvi di godere il panorama. Perfetta per una fuga d’amore last minute. Della serie: “Due cuori e una capanna”. Prezzi: dai 1000 euro in su.

-Ancora in tema classiconi, ecco l’area cena romantica/dolci. Certo, la voglia di uscire è tanta, ma volete mettere una bella serata casalinga curata in tutti i dettagli? Allestite l’ambiente perfetto: cuscini, candele, lucine soffuse. Ordinate una pizza (da mangiare rigorosamente nel cartone) e accompagnatela con una birra gourmet come Birra Brera: una weizen per chi ama i gusti più freschi e delicati; una bock per chi preferisce invece gli aromi più decisi (4.90 euro). E per chiudere in bellezza niente cioccolatini, ma un mazzo di goleador alla frutta, per tornare subito bambini.

-Per chi invece vuole andare su qualcosa di più modaiolo, perché non buttarsi su un paio di sneakers? Siamo ai primi di febbraio, c’è ancora qualche modello in sconto e l’affare è dietro l’angolo. Oppure si può puntare direttamente ai modelli più di tendenza la prossima estate, come le nuove versioni delle sneakers Valentino Garavani Open, realizzate per la prima volta anche con materiali di origine bio-based e riciclati. Prezzo: 520 euro.

-Che San Valentino sarebbe senza un tocco hot? Ecco allora che potete stupire il vostro partner con uno dei completini intimi super sexy di Bordelle, brand di lingerie di lusso (si va dai 137 euro per un tanga ai 300-400 per body e bustier). Oppure seguire i consigli di Gwyneth Paltrow sui sex toys.

-Ultimo ma non per questo meno importante, anzi. Lo dedichiamo anche a tutti i single (se ce ne fossero) che ci stanno leggendo: regalatevi qualche ora di volontariato in un canile. È gratis e in cambio riceverete tanto amore da quei cuccioli soli che hanno solo bisogno di affetto e un po’ di svago.