Era già accaduto per Natale, ora anche per San Valentino Gwyneth Paltrow sta offrendo alcuni suggerimenti per i regali da fare (a se stessi o al proprio partner). Come riportato dal Daily Mail, attraverso il suo sito di benessere e lifestyle Goop, Paltrow ha stilato una lunghissima lista di idee regalo ‘hot’. Tra questi il vibratore Nova 2 e l’anello vibrante Pivot che insieme compongono il Date Night Set di We Vibe. Si tratta di vibratori che possono essere controllati anche tramite app.

E ancora Lora di Carlo, marchio di sex toys molto particolari, studiati per replicare il più possibile la sensazione del tocco umano, propone un Plug vibrante adatto a tutti i generi e tratti anatomici. Attraverso un sistema autoriscaldante aiuta a rilassare i muscoli e può essere utilizzato per stimolare il punto G, il clitoride, la prostata e il perineo. A questi si aggiunge Eva, prodotto la cui caratteristica principale è quella di non aver bisogno dell’uso delle mani.

È possibile anche acquistare il pendente Vesper: un sottile vibratore in acciaio inossidabile ricoperto d’oro 24 carati . Il toy-gioiello è un’idea regalo perfetta per la festa degli innamorati e un accessorio che movimenterà sicuramente la serata. Silenzioso, dotato di 4 velocità e 2 modalità di vibrazioni, si può ricaricare con una porta USB. Ma anche Lyla, un ovetto vibrante che ha la speciale caratteristica di poter essere comandato a distanza, ideale quindi anche per l’autoerotismo.

I costi? Nova 2 costa 149 dollari, mentre il set completo arriva a 199. I prodotti di Lora di Carlo si aggirano invece tra i 140 e i 180 dollari. Il vibratore Eva si ferma invece a 135 dollari. Il pendente Vesper 149 dollari mentre Lyla 159. Immancabile infine la candela al profumo di vagina, ma anche le creme esfolianti, idratanti e con vitamina C e acido ialuronico. Ce n’è per tutti.