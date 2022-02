Venerdì 11 febbraio alle 12 FqMillennium torna in diretta con l’ingegnere nucleare Angelo Tartaglia (Politecnico di Torino) e la giornalista Luisiana Gaita. Introduce Mario Portanova (FQ MillenniuM).

Quello che le lobby non dicono. Perché Bruxelles s’inventa l’atomo verde. Così la Francia va a caccia di finanziamenti a buon mercato per rimettere in sesto decine di centrali ormai obsolete. Il conto? 50 miliardi. L’Italia le fa da sponda, ma in realtà punta soprattutto sul gas. E le vere fonti rinnovabili rischiano di restare al palo.

