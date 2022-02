“Hai visto che è finita come dicevamo noi, non come dicevi tu”. C’è un video che sta diventando virale sui social network network. Immortala una sorta di backstage della cerimonia d’insediamento di Sergio Mattarella. Un dialogo del rieletto presidente della Repubblica con Giuliano Amato, appena nominato presidente della Consulta. Insieme ai due c’è anche il presidente del consiglio, Mario Draghi. L’incontro è avvenuto a Montecitorio, poco prima del giuramento bis del capo dello Stato. Accompagnato dai presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati, Mattarella entra e saluta tutti vertici di Montecitorio schierati per accoglierlo: si riconoscono i vicepresidenti Ettore Rosato e Ignazio La Russa.

Il giro di saluti termina appunto con Draghi e Amato, che sabato scorso è stato eletto presidente della corte Costituzionale. “Auguri e buon lavoro”, dice il capo dello Stato. “Auguri tanti a te”, risponde Amato. Che poi si lascia scappare una considerazione: “Hai visto che è finita come dicevamo noi? Non come dicevi tu”. Una frase che sembra evidententemente legata alla rielezione del presidente della Repubblica. Un esito che evidentemente Amato aveva pronosticato. Mattarella risponde: “Una cosa piuttosto…che altera programmi e prospettive“. Il presidente della Consulta controreplica: “E vabbè…succede insomma…”.

Ma a chi si riferisce Amato quando dice “come dicevamo noi“? Al fianco del presidente della Consulta c’è solo Draghi, che proferisce qualche parola incomprensibile dal video (si capisce solo un “certamente“). L’ultima frase la pronuncia sempre Amato che dice a Mattarella: “Poi noi due invece ci risentiamo…“. Il filmato, che dura meno di venti secondi, è contenuto nella diretta della cerimonia d’insediamento di Mattarella trasmessa dal sito di Repubblica. Non è presente, invece, nella versione diffusa dal Quirinale. Il passaggio con le parole di Amato, che rivendica di averci visto giusto sulla rielezione, è stato però notato da alcuni utenti che hanno tagliato un filmato di 16 secondi, rilanciandolo su Twitter.