Morgan non le manda a dire e, con un post al vetriolo sui social, ‘distrugge’ con poche parole il Festival di Sanremo e le scelte musicali del suo direttore artistico e conduttore, Amadeus. “Prima di morire – scrive Morgan- curerò un’edizione del festival di Sanremo come direttore artistico, e quando succederà non solo si avrà la stessa sensazione di liberazione da una dominazione tirannica ma, e non ci si potrà quasi credere, tornerà la musica in questa povera Patria“. L’artista fu protagonista sul palco dell’Ariston nel 2020, di una vicenda clamorosa: un feroce litigio con il suo partner artistico in gara, Bugo, portò all’abbandono del palco da parte di quest’ultimo e alla squalifica di Morgan.

