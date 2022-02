Alleluia e Achille Lauro: il primo della lista, ogni sua esibizione è una performance. Chi si aspettava travestimenti fantasmagorici si presenta a dorso nudo, depilato, tatuato, palestrato, inguainato in pelle nera griffato Gucci. Alle sue spalle gospellano le vocalist di Harlem. Si autoassolve dandosi la benedizione. Amen.

Ama, alias Amadeus: sembra sempre che i suoi smoking scintillanti li scippi dall’albero di Natale. Non credetegli quando dice che non farà il quarto Festival. Ci ha preso gusto.

Bocciati. Non ci saranno. Tra le novità di quest’anno un’unica categoria in gara al Festival, quella degli “Artisti”, big e meno big, 25 canzoni senza eliminazioni.

Booster Fiorello: Voglia di stare sul palco dell’Ariston: Zero. E lo dichiara subito: “La prima volta sono venuto per amicizia, la seconda per confermare l’amicizia, la terza volta per romperla”. Rivolto allo stalker Amadeus che per impietorsirlo gli mandato sotto casa il figlio con un cartello: “Non abbandonare papà!!”. Ma sul palco Fiorello si conferma sempre un ciclone.

Che palle: direttamente dalla semifinale degli Open in Australia all’Ariston. Il campionissimo Matteo Berrettini, 1,96 di bellezza e di smash. “Da sex symbol a ex symbol è un attimo – gli ricorda Fiorello, mancato tennista -. E’ successo pure a me”..

Diva: Ornella Muti ha l’impaccio di chi manca da tempo dalla luce dei riflettori. La sua stylist adesso è la figlia Naike Rivelli che ha preferito un semisconosciuto Francesco Scognamiglio all’alta moda di Giorgio Armani. Ma il rapporto di antica amicizia fra l’attrice e il maestro è rimasto solido.

Green Carpet: All’ingresso del teatro Ariston tra filiere di giallissimi fiori sfilano i look più casual dei cantanti, non quelli esibiti sul palco che valgono quanto un condensato di Fashion Week.

Mahmood: da “Soldi” con cui vinse nel 2019 a Sanremo, la sua voce dà sempre “Brividi”.

Pel di carota: il parrucchiere di Noemi ha sbagliato sfumatura. Sembra un semaforo accesso.

Ranieri Massimo: nel 1968, in piena contestazione studentesca, a 17 anni. Ci mancava da un quarto di secolo. La voce è potente più che mai.

Tiktokcardia…: per chi volesse seguire sui social cantanti e canterini con cover improvvisate delle canzoni in gara. Il più attivo è Gianni Morandi, la più seguita è Emma Marrone, 3 milioni e mezzo di followers.

Scenografia: firmato dall’architetto Gaetano Castelli sembra lo scioccante hub dell’aeroporto di Dubai.

Tornano da vincitori: e solo da super ospiti. Dal palco di Sanremo è scoppiato il successo mondiale per i Maneskin e l’America è diventata la seconda casa. 40 milioni di copie vendute nel mondo e 4 miliardi di visualizzazioni in soli 11 mesi. Troppo banale la gag di Amadeus travestito prima da concierge che li accoglie in albergo e poi gli fa da chaffeurino.

Tananai: all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino, di Cologno Monzese, il suo Sesso occasionale fa già discutere.