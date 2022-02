Chi lo ha detto che il comico della prima serata del Festival di Sanremo 2022 fosse (solo) Rosario Fiorello? Anche Amadeus, infatti, durante la diretta di ieri 1 febbraio ha regalato un divertente siparietto. Protagonista del curioso imprevisto: il naso del conduttore. Avvicinatosi in platea per parlare di Rai Play e Rai Radio 2, una ragazza ha tirato fuori il cellulare per scattargli una foto, allora Amadeus le ha detto: “Da vicino il naso sembra più grosso, fidati. Ti prego: se tu mi fai la foto da vicino e poi la scarichi e la fai vedere alle amiche, uno può dire: ‘Ammazza..’ e invece tu puoi dire: ‘Sembra grande ma non lo è, ero molto vicina. Ti prego, fallo per me”. E il pubblico è scoppiato a ridere e ad applaudire.