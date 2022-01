Antonella Clerici al Festival di Sanremo 2022: sì o no? “Sono qui in diretta, sono le 11.55”, ecco la smentita arrivata dalla conduttrice dallo studio di È sempre mezzogiorno durante la puntata di oggi 31 gennaio su Rai1. Messe a tacere dunque le voci che la volevano nella città dei fiori, pronta a sostituire Amadeus nel caso – facciamo gli scongiuri – fosse risultato positivo al Covid.

Proprio poche ore fa TvBlog aveva rivelato che la conduttrice era arrivata a Sanremo, nonostante la stessa avesse già chiarito la vicenda durante la recente diretta proprio al FqMagazine, ospite di Andrea Conti e Claudia Rossi nel talk Programma: “Credo che l’abbiano detto perché siamo amici e quindi ci si aiuta”, aveva dichiarato.

E così poco fa è tornata a parlarne su Twitter, dove ha replicato all’indiscrezione che recitava: “Sono arrivati a Sanremo Antonella Clerici e il regista Fabrizio Guttuso Alaimo per sostituire Amadeus e Stefano Vicario in caso di positività al Covid-19”. “Ma no tesoro! Solo Guttuso, io sono sempre in diretta a È sempre mezzogiorno“, la replica della conduttrice.

Lo stesso conduttore e direttore artistico della kermesse, Amadeus, durante la conferenza stampa di oggi ha ribadito: “Non c’è nessun piano B. Se prendo il Covid rimarrete tutti qui con me 10 giorni“.