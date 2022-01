Wanda Nara e Mauro Icardi, ci risiamo. Si respira un’aria di crisi tra i due, o almeno questo è quanto hanno evidenziato i fan più attenti. Effettivamente nei giorni scorsi l’attaccante del Psg ha smesso di seguire la moglie su Instagram. Lei, in risposta, avrebbe pubblicato sulle stories uno scatto che la ritraeva con la figlia minore Isabella mentre si teneva la testa con la mano sinistra. Mano sinistra in cui non c’è più la fede nuziale.

Tutto qui? Assolutamente no. La successiva mossa di Mauro Icardi ha gettato altra benzina sul fuoco: il calciatore ha infatti cancellato il proprio profilo Instagram. Cosa starà accadendo? Dopo la crisi, il presunto tradimento di lui con Eugenia China Suarez e poi il riavvicinamento, adesso un temporale si abbatte sulla coppia? È probabile che si scoprirà qualcosa di più nei prossimi giorni.