Un nuovo colpo di scena al Grande Fratello Vip6 e ancora una volta è Delia Duran a far parlare. La showgirl sudamericana, moglie di Alex Belli, ha fatto insospettire gli altri coinquilini e così è scoppiato ‘il caso’ anche sui social. Il motivo? Jessica Selassiè, confidandosi con la sorella Lulù e Manila Nazzaro, ha raccontato che avrebbe visto più volte Duran avvicinarsi in modo sospetto all’armadio, come se stesse leggendo qualcosa di segreto e nascosto. “Prima sono entrata in camera e ho visto che Delia aveva una mano sull’anta dell’armadio e un’altra come se stesse leggendo una cosa, dei fogli – ha raccontato-. Quando ci ha visto è sbiancata e poi ha spinto con la mano (per chiudere l’anta, ndr)”. Il racconto ha trovato qualche conferma in Manila, certa che almeno in un’altra occasione Delia avrebbe compiuto un gesto simile: “L’altra volta si stava mettendo una crema, ma secondo me ha qualcosa in quell’armadio“.

L’ex Miss Italia ha voluto allora vederci chiaro ed è andata a parlare con la diretta interessata per avere delucidazioni sul ‘copione-gate’: “Le ho chiesto ‘Che cosa fai dentro l’armadio? Cosa c’è? Una lettera… perché già altre volte ti ho visto, poi pure stamattina’ e lei mi ha detto che potevo anche controllare”, ha raccontato Nazzaro. Qualcosa effettivamente pare che ci fosse, ma non di certo un copione, bensì i copricapezzoli. “Lei mette lì i c0pricapezzoli, perché il bagno è sempre occupato e dunque li mette dentro l’armadio. Le ho detto scherzando che avevo il dovere di controllare. Ma non c’è niente. Ha tre vestiti lì attaccati. Perché lei non usa il reggiseno. Quanto ho riso!”, ha dichiarato Nazzaro agli altri concorrenti, come documentato in alcuni video che stanno facendo il giro di Twitter, oggi 31 gennaio.