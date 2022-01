Nonostante gli stessi inquilini della Casa di Cinecittà siano esausti delle vicende amorose che vedono coinvolti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, Alfonso Signorini ha deciso di dedicare loro ampio spazio. Siamo al Grande Fratello Vip, a circa metà della puntata andata in onda ieri 28 gennaio. Il conduttore ha accolto in studio Alex Belli (uscito dalla Casa da ormai diverse settimane). “Ti farò delle domande scomode, dovrai rispondermi chiaramente”, ha esordito il padrone di casa. I quesiti sono di ‘alto livello’: “Cosa hai fatto sotto le coperte con Soleil?“. L’attore di CentoVetrine ha risposto: “Con lei c’è stata una grandissima complicità erotica. Questa è la verità, inutile nascondersi. Sai che ti dico? Parliamo dei peccatori ma non del peccato”.

E ancora Signorini gli ha domandato: “Visto che tu vuoi tutte e due (Delia e Soleil, ndr): faresti l’amore con entrambe?“. “In verità, in una forma diversa, io ho fatto l’amore con tutte e due. Vedi Alfo: con Sole abbiamo fatto l’amore dal primo momento che ci siamo incontrati, veramente ci siamo posseduti cerebralmente. Non possiamo portare tutto nel campo della mercificazione fisica“, ha replicato. Allora il padrone di casa: “Noi siamo anime povere, di questa fisicità ci nutriamo”. Infine Signorini ha concluso: “Ho capito: non sarai tu a decidere, ma l’amore deciderà per te. Chissà che nome avrà questo amore, ancora non lo sappiamo però un po’ di chiarezza è stata fatta. Grazie Alex, puoi accomodarti”.