Minnie Mouse si rifà il look: la celebre compagna di topolino per la prima volta nella storia indossa i pantaloni. Non un paio qualsiasi. Ma un elegante tailleur blu firmato Stella McCartney. Il nuovo look è stato ideato dalla stilista britannica per celebrare i 30 anni dall’apertura di Disneyland Paris e a svelare la novità è stato proprio l’account Twitter del celebre parco a tema.

Per l’occasione, quindi, Minnie, dirà addio al suo iconico vestito rosso a pois e accoglierà, appunto, un sobrio completo blu a pois neri. Resta però un simbolo iconico: il fiocco, rigorosamente in tinta con il tailleur.

Secondo quanto rivela la BBC, Minnie debutterà con il completo blu a partire da marzo 2022 e lo indosserà in occasione del Women’s History Month. “Questa nuova interpretazione dei suoi caratteristici pois rende Minnie Mouse un simbolo di progresso per una nuova generazione”, ha detto la stilista McCartney, come riporta il sito D23, fan club ufficiale di Disney. “Volevo che Minnie indossasse i suoi primi pantaloni, così ho disegnato uno dei miei outfit iconici, un tuxedo blu, usando tessuti da fonti sostenibili”, ha aggiunto.

Il nuovo vestito ha raccolto diversi complimenti, ma anche qualche critica social, tra chi lo ha paragonato a un pigiama e chi ha suggerito di rimanere fedeli alla “vera” Minnie.