Alex Belli, Delia Duran e Stella: si aggiunge un tassello al nuovo triangolo amoroso che tanto intrattiene gli appassionati del Grande Fratello Vip 6. Chi sono i primi due è ormai cosa nota, la coppia infatti si è appena data il cambio nella Casa di Cinecittà. Lui fuori, lei dentro. Ma chi è Stella? Si tratta di una donna che, stando a quanto riferito da Belli, vivrebbe e dormirebbe con i due coniugi. Adesso lei stessa ha raccontato la sua verità in una lunga intervista rilasciata a Libero Quotidiano. “Collaboro con Alex come stylist e ci conosciamo da tantissimi anni e posso dire di essere il suo Alter Ego per la creatività come fotografo di moda”, ha esordito.

Poi sull’attore ha aggiunto: “Nella Casa del GF Vip è stato semplicemente se stesso, non ha recitato, lui è così, istrionico, pieno di vitalità. Io amo Alex e lui ama me, ma è un concetto di amore evoluto; siamo nel 2022 e ancora la gente non lo capisce e si ferma al pensiero del possesso e del sesso. Molti mi vedono come un’aliena, ma io sono me stessa, un’anticonformista in amore, magari prima o poi incontrerò una persona giusta, uomo o donna che sia”. E ancora ha spiegato: “Noi siamo amici, amanti e complici nella vita e nel lavoro. Delia – con cui Alex ha un rapporto che lascia il partner libero di avere amici e amiche con rapporti che non si basano sulla superficialità, ma che vanno oltre – mi ha sempre accettato, non sono un pericolo per nessuno”.

Infine ha concluso: “Abbiamo condiviso tutto insieme, anche momenti di complicità erotica. Abbiamo condiviso anche la sessualità libera. Se voglio dare un bacio a Delia le dò un bacio, come lei a me, nella totale libertà di potersi vivere e di condividere le nostre emozioni. Tutti pensano alla definizione di triangolo amoroso come qualcosa che genera antagonismo e possesso, ma non è cosi anzi in amore più si lascia liberi più il rapporto si consolida”. Anche da Barbara D’Urso, recentemente ospite a Pomeriggio Cinque, Stella ha ribadito: “Non è che ci siamo amati. Noi ci amiamo ancora“.