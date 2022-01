L’uomo ‘incinto’ è tra le 30 nuove emoji in arrivo su iOS e Android nel corso della primavera (probabilmente a marzo/aprile), dopo essere apparse nella beta di iOS 15.4 per iPhone. C’è anche una terza figura in dolce attesa, la “pregnant person”, la persona incinta, priva quindi di genere. Come riportato dal Corriere, le due nuove emoji sono nate per “rappresentare uomini trans, persone non binarie o donne con i capelli corti“, per un’esperienza il più inclusiva possibile. Emojipedia ha sottolineato che l’uso dell’uomo incinto “non è limitato solo a questi gruppi”. L’interpretazione delle emoji è infatti libera e così c’è già chi vorrebbe utilizzarla per indicare invece un post-bevuta/mangiata abbondante.

Tra le novità anche la ‘Melting Face‘, cioè l’emoji che si sta sciogliendo. Adesso ci sembra un ricordo lontano, ma probabilmente già con i primi caldi di fine maggio potrebbe tornarci utile. E ancora dovrebbero esserci: una mano che punta il dito verso chi osserva lo schermo, la bocca che si morde il labbro inferiore e l’immaginetta del troll e tante altre.