Dopo settimane di critiche per il suo atteggiamento ambiguo con Soleil Sorge, Alex Belli ha confessato tutto. Come riportato da Novella2000, l’attore di CentoVetrine si è confidato con Giacomo Urtis e ha detto: “Delia capirà tutto, è una donna apertissima, lo so bene. La conosco da tanto. Non è una donna chiusa di un paesino”, ha esordito. Poi ha spiegato: “Ma tu lo sai cosa mi ha detto prima di entrare Delia? ‘Guarda, so che molto probabilmente la persona con cui ti troverai bene sarà Soleil’. A lei Soleil piace e io lo so”. E ancora, ha aggiunto: “A casa noi abbiamo la nostra amica Stella, che viene con noi in vacanza, vive con noi, ha anche dormito con noi. Tanto, per come sono fatto io, il pubblico generalista non ci capirà mai! Delia è avanti anni luce. Io me la sono sposata per questo. Ma secondo voi dopo un matrimonio finito e tutto il resto io mi sposavo la prima che trovavo? (Anche se la ex Mila Suarez sostiene che in realtà i due non si siano sposati veramente, ndr)“.

Poi, confrontandosi con Biagio D’Anelli, ha raccontato: “Non mi sento neanche in una situazione di tradire, è strana questa cosa qua. Ho uno stato d’animo, che non so spiegare. In passato ho tradito, in questo momento non ho le stesse sensazioni perché non sto tradendo proprio niente. Perché Delia, quando mi ha conosciuto, ha visto tutte le sfaccettature. Ci siamo promessi amore libero“. Dunque nella loro relazione c’è anche qualcun altro? Difficile a dirsi. Quello che è certo è che la stessa Delia, ospite di Live – Non è la D’Urso l’11 ottobre 2020, aveva detto: “Mi piacciono più gli uomini, però ti dico: mi piacciono anche la donne“.