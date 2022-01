Continuano le avventure dei concorrenti del Grande Fratello Vip6. Durante la puntata di ieri, 24 gennaio, il reality show condotto da Alfonso Signorini ha innanzitutto seguito le evoluzioni del triangolo Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli. In particolar modo quest’ultimo ha fatto infuriare il conduttore. Dapprima Belli ha annunciato di non voler intervenire in puntata: “Non porta da nessuna parte interferire nel rapporto tra Delia e Soleil”. Poco dopo però l’attore di CentroVetrine ha preso la parola. Signorini più volte ha cercato di mantenere la calma: “Alex, sarai un imbonitore ma io non sono un imbecille. Se mi dici che non ne vuoi parlare per privacy lo capisco, se mi dici che non è successo nulla (con Soleil, sotto le coperte, ndr) allora non ci sto. Quello che abbiamo capito che sotto le coperte è accaduto qualcosa, per rispetto non ne parliamo, hai detto che oggi sarai in silenzio”.

Eppure poco dopo Belli ha cominciato a parlare senza fermarsi, a quel punto Signorini ha sbottato: “Mi rivolgo ai miei autori, me lo accompagnate fuori? Non si può lavorare così, ha scelto la linea del silenzio e poi non fa altro che interferire con il mio lavoro. Mi rifiuto di lavorare così vai a fare l’imbonitore da un’altra parte”. E l’attore è uscito di scena.

A raffreddare il clima è stata la decisione di Manuel Bortuzzo di lasciare la Casa. Ad anticiparlo era stato anche il papà Franco, spiegandone i motivi, ma i fan fino all’ultimo hanno sperato che ciò non accadesse. L’ex nuotatore ha affermato che l’aver trovato l’amore nella Casa (con Lulù Selassié) lo ha reso più forte: “La lontananza non è un problema, io mi metto a posto e ricomincerò più forte di prima. Tra poco sono tre anni dall’incidente, trovare uno spiraglio così grande ti dà forza, crederci in due è meglio che in uno. Crederci in tanti ti dà forza”. Poi ha confessato: “Devo uscire dalla Casa, ho bisogno di stare bene”. Prima delle nomination, ecco la sorpresa per Davide Silvestri. L’attore di Vivere ha incontrato il padre Andrea, malato di maculopatia. Un momento emozionante che ha colpito molto i telespettatori. I nominati della settimana? Federica Calamme, Nathalie Caldonazzo e Barù.