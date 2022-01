Come ogni puntata del Grande Fratello Vip che si rispetti anche ieri 24 gennaio, alcuni concorrenti hanno ricevuto una sorpresa. In special modo Davide Silvestri ha potuto incontrare il padre Andrea, affetto da maculopatia (malattia dell’occhio che colpisce appunto la macula, l’area che si trova al centro della retina). “Il papà ha sempre creduto in lui, quando Davide non aveva un lavoro lo ha portato con sé e gli ha detto: ‘Vieni in fabbrica con me a fare l’operaio'”, ha esordito il conduttore Alfonso Signorini invitando poi l’attore di Vivere a ripercorrere la propria infanzia.

“Ero un rompipa**e, papà mi chiamava ‘bastian contrario’ , non mi piacevano le regole”, ha raccontato. Poi, parlando del papà e della sua malattia ha spiegato: “Ha perso quasi completamente la vista. Ho cercato di stargli vicino al massimo ma io quando c’è un grande problema, faccio fatica ad affrontarlo, mi fa troppo male. Non sapevo come aiutarlo, era una cosa mi faceva inca**are“, ha detto trattenendo le lacrime. Poi Signorini gli ha chiesto di uscire dalla Casa per un incontro speciale. Ecco il signor Andrea, accompagnato dal fratello Antonio che lo ha comprensibilmente seguito fino all’emozionante incontro con il figlio. “Dove sei? Davide, muoviti un po’ che non ti vedo bene”, ha detto il padre. Ma il concorrente è stato ‘freezato’ dalla produzione (non può né muoversi né parlare).

“Sono molto orgoglioso di te, Davide. Non è vero che non mi pensavi – ha iniziato a parlare Andrea -. Mi sei stato molto vicino invece, più di quello che pensi. Io sono molto orgoglioso di te, di quello che stai facendo, mi piace che sei diventato un uomo. Sei umile, generoso e molto educato”. E ancora ha aggiunto: “Noi siamo tutti orgogliosi di te, sono davanti alla televisione. A volte ti confondo con gli altri, a proposito chissà se ora sei tu o un altro”. A quel punto il programma ha ‘sfrizzato’ il gieffino: “Eccomi papà, sono qui! Mi vedi?“. “Oh”, ha esclamato il signore Andrea entusiasta. Quindi Davide ha concluso: “Sono fiero di avere un papà come te, quello che mi hai insegnato lo metto in tutte le cose qui nella Casa”.