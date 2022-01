Amadeus ci prova. È impossibile, lo sa perfettamente. Ma un invito è gratis. Ecco che il conduttore della prossima edizione di Sanremo, al via martedì 1 febbraio, ospite di Non Stop News su Rtl102.5, “la butta lì”: “Magari il Presidente della Repubblica accettasse il mio invito sul palco dell’Ariston. Ne dubito, ma sarebbe una cosa molto bella. Credo che l’importante è che si possa dare un segnale forte al Paese. Questo è un ruolo molto importante. In questo momento di grande difficoltà e smarrimento da parte della gente, avere un Presidente della Repubblica che ci dia certezze come Mattarella è importante”. A proposito di Mattarella: con tutta probabilità il Presidente uscente vorrà starsene in pace, ma se sul palco dell’Ariston ci salisse proprio lui, l’ex?