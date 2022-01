Carmine, 18 anni, dalla provincia di Salerno, sta emergendo settimana dopo settimana come un concorrente piuttosto temibile a MasterChef Italia. Nei due nuovi episodi –ieri su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand – è il migliore nella prova della Mystery Box, al cui interno c’erano 10 ingredienti importati nella nostra cucina e ormai perfettamente integrati: obiettivo della sfida era cucinare un piatto dal sapore tutto italiano utilizzando almeno 5 “ingredienti migranti”. Nel comunicargli la vittoria, Bruno Barbieri gli dice di chiamarlo “prof. Barbieri” e per questa prova gli dà un ‘7 meno meno meno’: “Facevi prima a dargli 6 e mezzo”, gli dice Cannavacciuolo.

Per il nuovo appuntamento con il cooking show prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, ieri sera su Sky Uno/+1 e on demand, gli ascolti si attestano su una media di 784.323 mila spettatori medi e del 3% di share, con 1.136.752 contatti, in linea con la scorsa settimana. Nel dettaglio, il primo episodio ha totalizzato 880mila spettatori medi e il 2,9% di share, con il 70% di permanenza e 1.258.636 contatti; il secondo ha raggiunto 689mila spettatori medi, con il 3,1% di share, il 68% di permanenza e 1.014.868 contatti.

MasterChef Italia è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand

Immagini concesse da Sky