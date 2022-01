Esattamente un anno fa, di questi tempi, Alda D’Eusanio veniva eliminata dalla Casa del Grande Fratello Vip a seguito di alcune pesanti dichiarazioni su Laura Pausini e il compagno Paolo Carta. “Un comportamento grave e imperdonabile” di “una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire”, si leggeva nel comunicato dell’azienda. Dopo le scuse è seguito un lungo silenzio. D’Eusanio è infatti letteralmente sparita dalla tv. Adesso ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe e al settimanale Nuovo ha detto: “Ho fatto causa a Mediaset. Per due mesi ho aspettato che qualcuno mi rispondesse. Ma nessuno mi ha mai più parlato: né Signorini né tantomeno l’editore Pier Silvio Berlusconi, che ha preso la decisione di cacciarmi via con infamia, distruggendo 40 anni di carriera. Una cancellazione totale, senza precedenti e senza darmi spiegazioni, tanto da costringermi a citarli in giudizio”.

Poi una considerazione su Katia Ricciarelli, attualmente nella Casa di Cinecittà: “Ho notato una cosa su questa edizione. Per Katia Ricciarelli c’è una rete di protezione al GF Vip. Io invece sono stata cacciata a pedate! Oltre che in Mediaset non mi chiamano più in Rai: per quale motivo?”. Anche Adriano Aragozzini, tirato in ballo come colui che “ha distrutto la vita e la carriera di Mia Martini”, avrebbe chiesto un maxi risarcimento ad Alda D’Eusanio: un milione di euro “per tutti i danni subiti, e che sta ancora subendo, a causa delle gravissime falsità affermate e delle offese al proprio onore e alla propria dignità e reputazione pronunciate da Alda D’Eusanio”, riporta l’Adnkronos. Su questa vicenda, D’Eusanio si è limitata a commentare: “Ho solo riportato cose che si dicono nel mondo dello spettacolo”