Alexa in down. Nella mattina di venerdì 21 gennaio l’assistente vocale di Amazon ha smesso improvvisamente di funzionare, creando non pochi problemi agli utenti. Centinaia le segnalazioni che nelle ultime ore sono state pubblicate sui social, Twitter in particolare, dove l’hashtag #alexadown è entrato in tendenza. Il guasto sta riguardando tutta Europa: non solo l’Italia, ma anche Spagna, Francia, Germania e Regno Unito. C’è chi si è lamentato che la sveglia non è suonata, chi non è riuscito a sentire le notizie del giorno e chi invece ha avuto difficoltà a gestire l’impianto domotico di casa, con le luci che non si accendevano e le tapparelle che non si sollevavano.

Il down è iniziato intorno alle 7.45 di questa mattina: gli utenti hanno segnalato che i loro dispositivi Amazon Echo Dot (quelli col semplice altoparlante) si illuminano per pochi secondi percependo il comando ma poi non lo eseguono oppure che si sono sentiti rispondere da Alexa “Mi dispiace in questo momento non riesco a capire” e “Si è verificato un problema nella connessione alla Rete riprova più tardi”. Anche i dispositivi Echo Show, quelli col monitor, restituiscono invariabilmente l’errore “si è verificato un problema”.