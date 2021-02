Era entrata lo scorso 29 gennaio come ultima cartuccia del Grande Fratello Vip per rianimare le dinamiche del programma, che si accinge a terminare (la finale è prevista per il 1° marzo), ed è stata espulsa nemmeno 10 giorni dopo. Possiamo dire con certezza che il percorso di Alda D’Eusanio all’interno della Casa più spiata d’Italia non è stato brillante. Prima le dichiarazioni su Maria De Filippi, poi l’uscita infelice sul fratello di Dayane Mello, infine le pesanti accuse nei confronti di Paolo Carta, compagno di Laura Pausini nonché padre di Paola, nata esattamente 8 anni fa dal loro amore. Adesso anche il famoso manager Adriano Aragozzini si scaglia contro Alda D’Eusanio, dopo che quest’ultima aveva detto: “Mia Martini è stata distrutta da Adriano Aragozzini”.

Oggi lo stesso Aragozzini annuncia su Dagospia che i propri legali hanno sporto denuncia di querela: “Sono notizie false inventate e destituite da qualsiasi fondamenta quelle sulle parole di Alda D’Eusanio al GFV. Tutti in Italia sanno che io ho fatto resuscitare Mia Martini prendendola al Festival di Sanremo nel 1989 contro il parere di molti artisti ed anche di funzionari delle case discografiche. In 5 anni che ho organizzato il Festival (3 da patron assoluto e 2 da produttore esecutivo per conto della Rai), Mia ha partecipato 3 volte. Inoltre ho avuto sempre con Lei un rapporto fantastico che Lei ha ricambiato in ogni intervista sui giornali ed in televisione parlando di me in modo meraviglioso. […] Io sono stato calunniato ed offeso e questa mattina i miei legali hanno presentato denuncia querela ad Alda D’Eusanio che dovrà rispondere penalmente e civilmente delle sue dichiarazioni offensive calunniose false ed inventate”, queste le sue parole.

Infine solo un anno fa, lo stesso Aragozzini, intervistato da Giulio Pasqui per Il Fatto Quotidiano, aveva dichiarato: “Un paio di cantanti, due o tre, attraverso le loro case discografiche dissero che non sarebbero venuti al Festival perché c’era Mia Martini in gara. Io li trattai a merluzzi in faccia e al Festival vennero tutti. Era una roba vergognosa per la povera Mia”, qui l’intervista completa.