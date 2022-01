Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di primo cittadino, con una lettera indirizzata al segretario generale e al presidente del Consiglio Comunale. “Le motivazioni saranno rese note prima non oltre il prossimo 6 febbraio”, si legge nel documento. De Luca, come ha confermato lui stesso in una diretta Facebook, ha firmato la nota di dimissioni alla rada San Francesco, dove prosegue la sua protesta contro la norma che prevede l’obbligo del green pass rafforzato sui traghetti per l’attraversamento dello Stretto. Nei giorni scorsi De Luca ha annunciato di volersi candidare alla .presidenza della Regione siciliana