Maggioranza in frantumi. E Nello Musumeci sull’orlo delle dimissioni. Il voto per la nomina dei delegati all’elezione del presidente della Repubblica è l’occasione per la débâcle del governo regionale. Un regolamento di conti interno dal quale esce di fatto “sfiduciato” il presidente siciliano che, a quanto pare, è pronto a lasciare la guida della Sicilia a dieci mesi dalle prossime elezioni. Si saprà entro 24 ore: questo è quanto annunciato da Musumeci in una dichiarazione stizzita, dopo avere ricevuto una sorta di ben servito dai suoi.

È questo il dato politico che viene fuori dalla votazione nella quale il governatore è arrivato soltanto terzo. Un vero e proprio sgambetto della sua maggioranza. “È una sfiducia a tutti gli effetti”, dice Luigi Sunseri del M5s. È stato proprio il gruppo pentastellato siciliano ad incassare 8 voti in più di quelli attesi. Il più votato è risultato, infatti, il presidente dell’Ars, Gianfranco Micciché, con 44 voti. Mentre secondo è arrivato il capogruppo del M5s all’Assemblea, Nuccio Di Paola, con 32 voti, 24 dei quali erano del Movimento, più Pd e il voto di Claudio Fava. Sono 8 i franchi tiratori che hanno sottoscritto lo schiaffo al presidente che ha ottenuto soltanto 29 voti. Un dato politico che ha subito mandato nel caos la maggioranza, tutta presente in aula. La seduta è stata subito sospesa per dieci minuti, ma lo stop è durato di un’ora, con i consiglieri regionali siciliani dentro Sala d’Ercole a Palazzo dei Normanni, sede dell’Ars. Il centrodestra è invece riunito in una parte della Sala, mentre Musumeci parla ai suoi con fare agitato.

In molti danno per certe le sue dimissioni. Di certo il presidente della Regione ha avuto un segnale chiarissimo oggi dal centrodestra, proprio nell’anno che vedrà la Sicilia tornare ad elezioni per eleggere il nuovo governo. Da diversi mesi, ormai, il governatore ha dichiarato la propria volontà alla ricandidatura per la guida della Regione. Volontà accolta con gelo dalle altre forze politiche che finora avevano temporeggiato. Da oggi pomeriggio, però, l’attendismo pare ormai messo alle porte. Prenderà una decisione entro 24 ore e intanto manda un messaggio livoroso ai suoi: “Non posso non prendere atto dell’esito del voto espresso dall’Aula e del suo significato politico – scrive Musumeci in una nota – Se qualche deputato vile e pavido si fosse illuso, con la complicità del voto segreto, di aver fatto un dispetto alla mia persona, si dovrà ricredere. Perché il voto di questo pomeriggio, per la gravità del contesto generale, costituisce solo un’offesa alle Istituzioni regionali, a prescindere da chi le rappresenta. Nella consapevolezza di avere ottenuto la fiducia del popolo siciliano, adotterò le decisioni che riterrò più giuste e le renderò note entro le prossime 24 ore”.

Intanto, da più parti il voto in aula viene considerato una vera e propria sfiducia al governo: “Il voto di stasera certifica che Musumeci non ha più alcuna maggioranza – commenta Fava – Ne prenda atto, quantomeno per salvaguardare la dignità della funzione che rappresenta. Nei prossimi mesi, per le scelte che la attendono, la Sicilia avrà bisogno di un governo autorevole, legittimato da una solida maggioranza. È chiaro che quel governo non potrà essere guidato da Musumeci. Le sue dimissioni rappresenterebbero oggi un atto di decenza e di rispetto per le sorti della Sicilia”. “Una disfatta”, commenta il segretario siciliano del Pd, Anthony Barbagallo. Che rimarca: “È la prima volta che un presidente della Regione riceve meno voti di un candidato dell’opposizione”.