Si vociferava da giorni, ora c’è la conferma ufficiale: Checco Zalone sarà uno dei super ospiti del Festival di Sanremo 2022. L’annuncio è arrivato ieri 8 gennaio durante l’edizione delle 20:00 del Tg1. “Checco, ci vieni questa volta a Sanremo?”, gli chiede Amadeus nella clip. “Ma tu hai finito di pagare il mutuo? Hai comprato una casa a tuo figlio? Perché dopo non lavorerai più, al massimo Telelombardia”, ha risposto il comico pugliese, per poi scoppiare a ridere insieme al conduttore e direttore artistico della kermesse musicale. E la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, su Instagram ha commentato: “Ama ha detto una bugia, non ha finito di pagare il mutuo”. Zalone dovrebbe essere presente al Festival in una delle cinque serate del programma, in onda dall’1 al 5 febbraio.

