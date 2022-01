Sorridente ma visibilmente provata, così Amanda Lear si è presentata sui social oggi 8 gennaio. “Felice di averlo fatto! Il mio cuore ora è riparato e amerà ancora di più i miei fan”, è la didascalia a corredo dello scatto su un letto di ospedale, in Svizzera. La nota cantante e conduttrice, 82 anni, si è dunque sottoposta ad un’operazione al cuore. Non è chiaro il motivo. Con il suo messaggio, breve e conciso, non ha rivelato infatti alcun dettaglio. Numerosi gli auguri di pronta guarigione pubblicati dai fan sotto allo scatto: “Non sapevamo nulla… guarisci presto” e ancora: “Sei una roccia, ti amiamo”.

