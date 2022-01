Il triangolo amoroso Mauro Icardi-Wanda Nara-China Suarez continua ad appassionare gli amanti del gossip. E così, a mesi di distanza dalle prime rivelazioni sul presunto tradimento dell’attaccante del Psg, ecco che emergono nuovi dettagli che rivelano perché tra Icardi e La China ci sia stato solo un bacio. Andiamo con ordine. La giornalista argentina Pia Shaw ha infatti reso noto che Icardi soffrirebbe di un problema molto particolare. “Lui davvero non sopporta i cattivi odori – ha svelato nel corso del programma Los Ángeles de la Mañana -. Di recente ha sentito un cattivo odore nella cucina della casa di Santa Bárbara, a Buenos Aires, e ha cominciato a cercare da dove veniva fino a quando ha scoperto che arrivava dal frigorifero. Così ha avvisato Wanda che l’ha svuotato e pulito tutto”. Il giorno successivo, il calciatore avrebbe addirittura buttato il frigo per comprarne uno nuovo. Cosa c’entra tutto questo con la notte (non) di fuoco con l’attrice?

Il disagio così forte – che prende il nome di Osmofobia – viene definito come una morbosa paura caratterizzata da avversione, repulsione e ipersensibilità a profumi e odori. Pare infatti che quella notte in hotel a Parigi con la 29enne argentina, ci fosse un forte odore di marijuana. Questo potrebbe essere stato il motivo della notte in bianco passata con La China. E chissà quali altre rivelazioni ci attendono sulla vicenda.