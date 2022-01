Con una simpatica gag, Amadeus e Checco Zalone hanno annunciato al Tg1 che l’attore e regista pugliese sarà uno dei super ospiti del Festival di Sanremo 2022. Nella clip in questione, Zalone si rivolge al direttore artistico dicendogli: “Hai finito di pagare il mutuo? Perché dopo non lavorerai più, al massimo Telelombardia“. Apriti cielo. Fabio Ravezzani, direttore responsabile delle news e dello sport di Telelombardia, non l’ha presa affatto bene.

Ieri 8 gennaio, su Twitter Ravezzani ha scritto: “Spiace deludere Amadeus, ma una persona che ride così sguaiatamente su colleghi di un’altra tv noi non la manderemmo mai in onda. Questione di stile“. Neanche a dirlo, sui social si è subito sollevato un polverone: “Sei permaloso. Gli ospiti petulanti che bisticciano tra loro quasi ogni giorno sono molto meno edificanti”, ha sentenziato un utente. “Non è che siete la BBC. Fattela una risata”, ha commentato un altro. E Ravezzani ha aggiunto: “La battuta ci sta, è la risata sguaiata che stona”.