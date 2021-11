La vicenda dei presunti tradimenti di Mauro Icardi si fa sempre più ‘hot’. O forse no? Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, la giornalista argentina Yanina Latorre (ormai massima esperta della soap Icardi-Nara) ha rivelato alcuni dettagli della notte che il giocatore del PSG avrebbe trascorso in hotel con Eugenia China Suarez. L’attaccante avrebbe confermato i rumors raccontando ai compagni di squadra i dettagli: “Icardi ha detto che lui e China si sono solo baciati, perché lui aveva la febbre”, ha dichiarato la giornalista.

Ci ha pensato la conduttrice Paula Varela, durante il programma televisivo Intrusos, a dare un’altra versione dei fatti. Dopo l’ennesima discussione tra Wanda e Icardi, la showgirl avrebbe deciso di chiamare direttamente la China, che avrebbe a sua volta confermato tutto, fornendo però un dettaglio: “Stai tranquilla, non abbiamo fatto sesso perché a Mauro non gli si è…“, questa la rivelazione fatta dall’attrice a Wanda. “Icardi e la China finiranno per mettersi insieme – ha concluso Varela – Quei due sono ancora in contatto, continuano a parlare”.