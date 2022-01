Anche le manifestazioni sono andate in vacanza ma, finita la pausa natalizia, tornano a Milano i no vax e no green pass. Sono gli ultimi irriducibili: poco più di un centinaio si sono radunati all’Arco della Pace per riprendere la tradizionale protesta del sabato milanese. Un microfono e un amplificatore per un improvvisato sit-in (autorizzato dalla Questura) dove una decina di esponenti del movimento milanese si sono alternati in interventi contro i nuovi decreti del governo. Tra inviti alla disobbedienza civile, il rifiuto del vaccino (definito “siero assassino”) e spinta per convincere chi già si è vaccinato ad aderire alla protesta, non mancano le teorie complottiste con riferimento ai microchip e alle leggi marziali. In tanti hanno raggiunto l’Arco della Pace in bici: da settimane è, infatti, obbligatoria la certificazione verde per utilizzare i mezzi pubblici e da lunedì sarà necessario il super green pass per accedere a metro, tram e bus. Nonostante siano lontani i numeri degli scorsi mesi, i no vax milanesi si ridanno appuntamento alla settimana prossima per l’ennesimo sabato di protesta.