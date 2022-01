“Non compratela, potrebbe avere materiali tossici”, è Chiara Ferragni a lanciare l’allarme ai fan. L’imprenditrice digitale seguita da 25.9 milioni di follower ieri 6 gennaio via social ha detto: “Vedo moltissimi di voi che stanno comprando questa calza della Befana ‘Chiara Ferragni’ ma è un fake, è un materiale non originale. Vi sconsiglio di prenderla, non fatelo. Non è nostra“. La calza non rientra dunque nella Chiara Ferragni Collection, che include invece: gioielli, make-up, intimo, costumi, calzature e accessori per i più piccoli.

E intanto l’Epifania si è portata via anche il Covid in casa Ferragnez. Dopo la negatività dell’influencer, anche il rapper milanese si è negativizzato. “Ragazzi è ufficiale, sono negativo. Finalmente libero di scorrazzare, di correre, di librarmi. Libero, di stare sul divano a casa senza Covid“, ha detto lui sui social.