Continuano a rincorrersi le voci di crisi su Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese, diventati genitori della piccola Luna Marì appena 7 mesi fa. Stando a quanto riportato da Chi Magazine, tra i due sarebbe finita poco prima di Natale. La showgirl argentina non riesce dunque a trovare un po’ di stabilità in amore, ma certamente la storia vissuta con Stefano De Martino le ha portato un dono che nessuno potrà mai toglierle: il figlio Santiago (nato nel 2013). E così sembra che i due – separati definitivamente nel 2020, dopo essere convolati a nozze nel 2013 – abbiano deciso di trascorrere insieme il Natale, proprio per il bene del figlio.

Non finisce qui. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha raccontato anche di un incontro molto speciale di Belén con un altro ex storico. Parliamo di Marco Borriello, ex calciatore di Milan e Roma, che la showgirl ha conosciuto nel 2004 e con il quale ha avuto una liaison. I due si erano recati separatamente in un ristorante milanese poi, quando lei ha visto Borriello, è corsa a salutarlo invitandolo al tavolo per conoscere la sua secondogenita. Il 39enne napoletano si è quindi chinato teneramente per guardarla e ha scambiato quattro chiacchiere con l’ex fidanzata con cui, evidentemente, è rimasto in ottimi rapporti.